Milano 10:38
51.935 -0,59%
Nasdaq 3-set
29.482 0,00%
Dow Jones 3-set
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Londra 10:38
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Francoforte 10:38
25.990 -0,05%

Analisi Tecnica: indice IBEX-35 del 3/09/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice IBEX-35 del 3/09/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 3 settembre

Moderatamente al rialzo la prestazione di indice spagnolo, che chiude con una variazione percentuale dell'1,12%.

Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 20.101,7, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 19.838,8. L'equilibrata forza rialzista di IBEX 35 è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 20.364,6.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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