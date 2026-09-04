Milano 16:21
52.213 -0,06%
Nasdaq 16:21
29.554 +0,24%
Dow Jones 16:21
53.389 -0,55%
Londra 16:21
10.827 -0,04%
Francoforte 16:21
26.104 +0,39%

Fair Isaac scambia in rosso a New York

Migliori e peggiori, In breve
Fair Isaac scambia in rosso a New York
Retrocede molto l'azienda di analisi applicata, che esibisce una variazione percentuale negativa del 17,70%.
Condividi
```