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Trade Desk scambia in rosso a New York

Migliori e peggiori, In breve
Trade Desk scambia in rosso a New York
Retrocede molto la società che offre una piattaforma per acquistare e gestire campagne pubblicitarie, che esibisce una variazione percentuale negativa del 4,90%.
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