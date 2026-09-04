New York: Fair Isaac in forte calo

(Teleborsa) - A picco l' azienda di analisi applicata , che presenta un pessimo -18,4%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto all' S&P-500 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Fair Isaac , che fa peggio del mercato di riferimento.





Lo scenario di breve periodo di Fair Isaac evidenzia un declino dei corsi verso area 883,7 USD con prima area di resistenza vista a 943,7. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 854,3.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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