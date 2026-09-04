New York: Fair Isaac in forte calo
(Teleborsa) - A picco l'azienda di analisi applicata, che presenta un pessimo -18,4%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto all'S&P-500 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Fair Isaac, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo scenario di breve periodo di Fair Isaac evidenzia un declino dei corsi verso area 883,7 USD con prima area di resistenza vista a 943,7. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 854,3.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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