Francoforte: andamento sostenuto per ThyssenKrupp
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il produttore di acciaio, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,89%.
La tendenza ad una settimana di ThyssenKrupp è più fiacca rispetto all'andamento del MDAX. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista della società tedesca specializzata nell'acciaio. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 14,71 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 14,34. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 14,13.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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