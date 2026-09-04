Francoforte: andamento sostenuto per ThyssenKrupp

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il produttore di acciaio , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,89%.



La tendenza ad una settimana di ThyssenKrupp è più fiacca rispetto all'andamento del MDAX . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista della società tedesca specializzata nell'acciaio . Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 14,71 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 14,34. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 14,13.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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