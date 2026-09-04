Francoforte: risultato positivo per Fraport
(Teleborsa) - Seduta positiva per il gestore dell'aeroporto di Francoforte, che avanza bene dell'1,86%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al MDAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Fraport, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo scenario di breve periodo di Fraport evidenzia un declino dei corsi verso area 62,28 Euro con prima area di resistenza vista a 63,53. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 61,47.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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