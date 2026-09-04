Francoforte: risultato positivo per Fraport

(Teleborsa) - Seduta positiva per il gestore dell'aeroporto di Francoforte , che avanza bene dell'1,86%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al MDAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Fraport , che fa peggio del mercato di riferimento.





Lo scenario di breve periodo di Fraport evidenzia un declino dei corsi verso area 62,28 Euro con prima area di resistenza vista a 63,53. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 61,47.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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