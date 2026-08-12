Milano 17:35
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Dow Jones 20:57
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Londra 17:35
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Francoforte 17:35
26.331 -0,23%

Francoforte: risultato positivo per K+S

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: risultato positivo per K+S
Avanza Kali und Salz, che guadagna bene, con una variazione del 2,41%.
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