Milano
17:35
52.100
-0,28%
Nasdaq
21:04
29.486
+0,01%
Dow Jones
21:04
53.381
-0,57%
Londra
17:35
10.831
0,00%
Francoforte
17:35
26.046
+0,17%
Venerdì 4 Settembre 2026, ore 21.20
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Gli Speciali
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
L'Azienda
Home Page
/
Notizie
/ New York: amplia il rialzo NRG Energy
New York: amplia il rialzo NRG Energy
Migliori e peggiori
,
In breve
04 settembre 2026 - 20.00
Seguici su
Google
Discover
Fonti Preferite
Grande giornata per il
produttore e distributore di energia elettrica
, che sta mettendo a segno un rialzo del 5,54%.
Condividi
Leggi anche
New York: allunga il passo NRG Energy
New York: amplia il rialzo Diamondback Energy
New York: risultato positivo per Altria Group
New York: nuovo spunto rialzista per Dollar General
Titoli e Indici
Nrg Energy
+5,30%
Altre notizie
New York: giornata depressa per Valero Energy
New York: scambi in positivo per GoDaddy
New York: al centro degli acquisti Valero Energy
New York: in bella mostra Devon Energy
New York: si concentrano le vendite su Devon Energy
New York: amplia il rialzo Marvell Technology
Guide
Piattaforme di investimento: come scegliere tra costi, sicurezza, ordini e regime fiscale
Una piattaforma di investimento consente di comprare e vendere strumenti finanziari, come azioni, ETF, obbligazioni, fondi, certificati e derivati.
leggi tutto