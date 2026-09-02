Milano 17:35
51.792 -0,24%
Nasdaq 18:43
29.097 +0,07%
Dow Jones 18:43
52.979 +0,40%
Londra 17:35
10.756 -0,30%
Francoforte 17:35
25.839 -0,50%

New York: scambi al rialzo per Twenty-First Century Fox

Migliori e peggiori, In breve
New York: scambi al rialzo per Twenty-First Century Fox
Apprezzabile rialzo per la società attiva nel settore media, in guadagno del 3,70% sui valori precedenti.
Condividi
```