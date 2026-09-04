New York: risultato positivo per Caterpillar

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il gigante delle macchine movimento terra , in guadagno del 2,29% sui valori precedenti.



Se si analizza l'andamento del titolo con il Dow Jones su base settimanale, si scopre che il titolo mostra un perfetto allineamento rispetto all'indice di riferimento, in termini di forza relativa.





Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta dell'area di supporto individuata a quota 806 USD. Il movimento positivo di breve è indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista, con possibili tentativi di aggressione dei prezzi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 826. E' concreta quindi la possibilità di una continuazione della fase rialzista verso quota 846.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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