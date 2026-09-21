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Indicazioni rialziste per Caterpillar

Finanza
Indicazioni rialziste per Caterpillar
(Teleborsa) - Chiusura del 18 settembre
Risultato positivo per il gigante delle macchine movimento terra, parte del Dow Jones, che lievita dell'1,30%.


Operatività odierna:
Le azioni di Caterpillar, su questi prezzi fissati a 809 USD, suscitano l'interesse del mercato e sono da mettere in portafoglio, con stop loss posto a quota 748 Dollari USA, vista la possibilità di profitto da manifestarsi verosimilmente nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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