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PALLADIUM del 3/09/2026

Finanza
PALLADIUM del 3/09/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 3 settembre

Seduta decisamente positiva per il metallo prezioso, che ha terminato in rialzo del 5,50%.

Lo status tecnico del palladio è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 1.465,8, mentre il primo supporto è stimato a 1.352,3. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 1.579,3.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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