PALLADIUM del 3/09/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 3 settembre
Seduta decisamente positiva per il metallo prezioso, che ha terminato in rialzo del 5,50%.
Lo status tecnico del palladio è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 1.465,8, mentre il primo supporto è stimato a 1.352,3. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 1.579,3.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)