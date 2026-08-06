PALLADIUM del 5/08/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 5 agosto
Allunga timidamente il passo il metallo prezioso, che termina la seduta con un modesto progresso dello 0,66%.
Tecnicamente, il palladio è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 1.405,8, mentre il supporto più immediato si intravede a 1.292,3. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 1.519,3.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)