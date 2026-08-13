PALLADIUM del 12/08/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 12 agosto
Rialzo marcato per il metallo prezioso, che archivia la sessione in utile dello 0,73% sui valori precedenti.
Lo status tecnico del palladio è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 1.379,3, mentre il primo supporto è stimato a 1.367,8. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 1.390,8.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)