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PALLADIUM del 12/08/2026

Finanza
PALLADIUM del 12/08/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 12 agosto

Rialzo marcato per il metallo prezioso, che archivia la sessione in utile dello 0,73% sui valori precedenti.

Lo status tecnico del palladio è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 1.379,3, mentre il primo supporto è stimato a 1.367,8. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 1.390,8.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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