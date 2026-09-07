Milano 16:37
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Dow Jones 4-set
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Londra 16:37
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Eurozona: in calo l'EURO STOXX Food & Beverage

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: in calo l'EURO STOXX Food & Beverage
Perde terreno il settore Alimentare europeo, che retrocede a 474,28 punti, ritracciando dello 0,85%.
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