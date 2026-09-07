Milano 16:37
52.171 +0,14%
Nasdaq 4-set
29.544 0,00%
Dow Jones 4-set
53.414 -0,51%
Londra 16:37
10.830 -0,01%
Francoforte 16:38
25.997 -0,19%

Eurozona: scambi negativi per l'EURO STOXX Health Care

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: scambi negativi per l'EURO STOXX Health Care
Giornata negativa per il comparto sanitario dell'Area Euro, che continua la seduta a 824,08 punti, in calo dell'1,28%.
Condividi
```