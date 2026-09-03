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Eurozona: giornata fiacca per l'EURO STOXX Health Care

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Eurozona: giornata fiacca per l'EURO STOXX Health Care
Cede alle vendite il comparto sanitario dell'Area Euro, che retrocede a 847,09 punti.
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