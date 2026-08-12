Milano
17:35
53.699
-0,01%
Nasdaq
20:51
29.816
+0,98%
Dow Jones
20:51
53.850
+0,11%
Londra
17:35
10.833
-0,10%
Francoforte
17:35
26.331
-0,23%
Mercoledì 12 Agosto 2026, ore 21.08
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Gli Speciali
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
L'Azienda
Home Page
/
Notizie
/ Eurozona: giornata depressa per l'EURO STOXX Health Care
Eurozona: giornata depressa per l'EURO STOXX Health Care
In breve
,
Finanza
,
Indici settoriali
12 agosto 2026 - 10.00
Seguici su
Google
Discover
Fonti Preferite
Perde terreno il
comparto sanitario dell'Area Euro
, che retrocede a 832,68 punti, ritracciando dello 0,95%.
Condividi
Leggi anche
Eurozona: giornata depressa per l'EURO STOXX Health Care
Eurozona: scambi in positivo per l'EURO STOXX Health Care
Eurozona: scambi al rialzo per l'EURO STOXX Health Care
Eurozona: performance negativa per l'EURO STOXX Health Care
Titoli e Indici
Euro Stoxx Health Care
-1,05%
Altre notizie
Debole la seduta a Eurozona per l'EURO STOXX Health Care
Eurozona: rialzo controllato per l'EURO STOXX Health Care
Eurozona: modesta la discesa registrata dall'EURO STOXX Health Care
Eurozona: scambi in positivo per l'EURO STOXX Health Care
Eurozona: movimento negativo per l'EURO STOXX Health Care
Eurozona: scambi in positivo per l'EURO STOXX Health Care
Guide
Trimestrali in Borsa: perché un titolo sale o scende dopo i risultati
Le trimestrali sono uno dei passaggi in cui il mercato aggiorna il giudizio su una società quotata. Ogni tre mesi l’azienda mostra come sono andate le vendite, quanto utile ha generato, come si sono...
leggi tutto