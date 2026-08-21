Milano 14:43
52.738 +0,14%
Nasdaq 20-ago
29.213 -0,72%
Dow Jones 20-ago
52.759 -1,32%
Londra 14:43
10.779 +0,29%
Francoforte 14:43
26.085 +0,39%

Francoforte: giornata depressa per MTU Aero Engines

Migliori e peggiori, In breve, Trasporti, Industria
Francoforte: giornata depressa per MTU Aero Engines
Ribasso per il produttore di motori aeronautici, che presenta una flessione del 2,17%.
Condividi
```