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Madrid: rosso per Inmobiliaria Colonial

Migliori e peggiori, In breve
Madrid: rosso per Inmobiliaria Colonial
Rosso per il gruppo immobiliare spagnolo, che sta segnando un calo del 2,54%.
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