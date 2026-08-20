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Madrid: si concentrano le vendite su Sacyr

Migliori e peggiori, In breve
Madrid: si concentrano le vendite su Sacyr
Rosso per il gruppo attivo nell'edilizia e nei lavori pubblici, che sta segnando un calo del 2,32%.
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