Madrid: calo per Inmobiliaria Colonial
(Teleborsa) - Si muove verso il basso il gruppo immobiliare spagnolo, con una flessione del 2,54%.
La tendenza ad una settimana di Inmobiliaria Colonial è più fiacca rispetto all'andamento dell'Ibex 35. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
La situazione di medio periodo di Inmobiliaria Colonial resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 5,205 Euro. Supporto visto a quota 5,15. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 5,26.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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