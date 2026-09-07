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Novartis in calo a Zurigo, farmaco per il cuore non passa test finale

Finanza, Salute e benessere
Novartis in calo a Zurigo, farmaco per il cuore non passa test finale
(Teleborsa) - Novartis cede circa il 2% alla Borsa di Zurigo dopo aver comunicato che un suo farmaco per il cuore non ha superato la fase finale di sperimentazione.

Il prodotto, pelacarsen, nonostante abbia effettivamente ridotto i livelli di lipoproteina(a), un fattore di rischio in gran parte genetico per le malattie cardiovascolari che colpisce circa una persona su cinque, non ha portato a un minor numero di decessi, infarti e ictus rispetto al placebo.

La delusione per questi risultati arriva inoltre a pochi giorni di distanza dalla decisione del colosso svizzero di sospendere temporaneamente i test su una terapia cellulare sperimentale contro le malattie autoimmuni, a seguito della morte di tre pazienti.
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