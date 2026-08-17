Astrazeneca, stop ai test su farmaco anti cancro ma arrivano dati positivi da altre terapie

(Teleborsa) - AstraZeneca ha interrotto la sperimentazione clinica del farmaco sperimentale volrustomig, in quanto i risultati raggiunti non hanno mostrato una maggiore efficacia nella lotta contro il cancro ai polmoni rispetto alle terapie esistenti.



In particolare, la società ha reso noto che il trattamento non ha ottenuto risultati migliori rispetto al farmaco di punta Keytruda, spingendo il comitato indipendente, che ha supervisionato il test di fase avanzata, a raccomandarne l'interruzione.



Parallelamente, Astrazeneca ha annunciato che i pazienti affetti da carcinoma polmonare non a piccole cellule ai quali è stata somministrata la terapia Tagrisso in combinazione con un altro farmaco antitumorale, Orpathys, hanno beneficiato di una più lunga sopravvivenza rispetto al gruppo sottoposto a chemioterapia.



Inoltre, un altro studio ha dimostrato che il farmaco Enhertu ha contribuito a ritardare la progressione della malattia nei pazienti affetti da carcinoma polmonare non a piccole cellule in stadio avanzato che presentavano una mutazione della proteina HER2.

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