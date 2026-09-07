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OPAS Telecom Italia, le adesioni superano il 6,15%

Finanza, Telecomunicazioni
OPAS Telecom Italia, le adesioni superano il 6,15%
(Teleborsa) - Nell'ambito dell'offerta pubblica di acquisto e scambio (OPAS) volontaria totalitaria promossa da Poste Italiane sulle azioni ordinarie TIM risulta che oggi 7 settembre sono state presentate 11.638.165 richieste.

Pertanto, complessivamente le richieste di adesione raggiungono quota 105.090.736, pari al 6,1588% sul totale degli strumenti oggetto di offerta.

L'OPAS è iniziata il 20 luglio e si concluderà l'11 settembre.

Borsa Italiana ricorda che le azioni ordinarie Telecom Italia acquistate sul mercato il 10 e l'11 settembre non potranno essere apportate in adesione all'offerta.
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