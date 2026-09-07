OPAS Telecom Italia, le adesioni superano il 6,15%

(Teleborsa) - Nell'ambito dell'offerta pubblica di acquisto e scambio
(OPAS
) volontaria totalitaria promossa da Poste Italiane
sulle azioni ordinarie TIM
risulta che oggi 7 settembre sono state presentate 11.638.165 richieste.
Pertanto, complessivamente le richieste di adesione raggiungono quota 105.090.736, pari al 6,1588% sul totale degli strumenti oggetto di offerta.
L'OPAS è iniziata il 20 luglio e si concluderà l'11 settembre. Borsa Italiana
ricorda che le azioni ordinarie Telecom Italia acquistate sul mercato il 10 e l'11 settembre non potranno essere apportate in adesione all'offerta.