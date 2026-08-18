OPAS Telecom Italia, le adesioni superano il 2%

(Teleborsa) - Nell'ambito dell'offerta pubblica di acquisto e scambio (OPAS) volontaria totalitaria promossa da Poste Italiane sulle azioni ordinarie TIM , risulta che oggi 18 agosto sono state presentate 1.722.538 richieste. Pertanto, complessivamente le richieste di adesione raggiungono quota 35.372.636, pari al 2,073% sul totale degli strumenti oggetto di offerta.



L'OPAS è iniziata il 20 luglio e si concluderà l'11 settembre. Borsa Italiana ricorda che le azioni ordinarie Telecom Italia acquistate sul mercato il 10 e l'11 settembre non potranno essere apportate in adesione all'offerta.



(Foto: © gonewiththewind/123RF)

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