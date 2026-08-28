OPAS Telecom Italia, le adesioni superano il 3,1%
(Teleborsa) - Nell'ambito dell'offerta pubblica di acquisto e scambio (OPAS) volontaria totalitaria promossa da Poste Italiane sulle azioni ordinarie TIM, risulta che oggi 28 agosto sono state presentate 2.550.025 richieste. Pertanto, complessivamente le richieste di adesione raggiungono quota 53.461.161, pari al 3,133% sul totale degli strumenti oggetto di offerta.
L'OPAS è iniziata il 20 luglio e si concluderà l'11 settembre. Borsa Italiana ricorda che le azioni ordinarie Telecom Italia acquistate sul mercato il 10 e l'11 settembre non potranno essere apportate in adesione all'offerta.
(Foto: © gonewiththewind/123RF)
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