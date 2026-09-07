Milano 16:57
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Piazza Affari: andamento negativo per il comparto utility in Italia

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: andamento negativo per il comparto utility in Italia
Il Settore utility italiano perde lo 0,95%, continuando la seduta a 49.236,45 punti.
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