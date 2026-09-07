Milano 7-set
52.230 0,00%
Nasdaq 4-set
29.544 0,00%
Dow Jones 4-set
53.414 0,00%
Londra 7-set
10.822 0,00%
Francoforte 7-set
26.007 0,00%

Lieve ribasso per il settore utility italiano (-0,70%), borsa Piazza Affari: in discesa Ascopiave

Finanza, Indici settoriali
Lieve ribasso per il settore utility italiano (-0,70%), borsa Piazza Affari: in discesa Ascopiave
(Teleborsa) - Il comparto utility in Italia si è mosso in territorio negativo. In moderato rialzo l'indice Utilities dell'Area Euro.

Il FTSE Italia Utilities ha terminato gli scambi a quota 49.363,7, con un decremento di 346,2 punti rispetto alla chiusura precedente, mentre l'indice EURO STOXX Utilities si ferma a 553, dopo aver avviato la seduta a 549.

Tra le azioni più importanti del comparto utility di Milano, andamento annoiato per Italgas, che chiude la sessione in ribasso dello 0,67%.

Tra le medie imprese quotate sul listino milanese, chiusura negativa per Ascopiave, con un ribasso dell'1,61%.
Condividi
```