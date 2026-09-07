Lieve ribasso per il settore utility italiano (-0,70%), borsa Piazza Affari: in discesa Ascopiave
(Teleborsa) - Il comparto utility in Italia si è mosso in territorio negativo. In moderato rialzo l'indice Utilities dell'Area Euro.
Il FTSE Italia Utilities ha terminato gli scambi a quota 49.363,7, con un decremento di 346,2 punti rispetto alla chiusura precedente, mentre l'indice EURO STOXX Utilities si ferma a 553, dopo aver avviato la seduta a 549.
Tra le azioni più importanti del comparto utility di Milano, andamento annoiato per Italgas, che chiude la sessione in ribasso dello 0,67%.
Tra le medie imprese quotate sul listino milanese, chiusura negativa per Ascopiave, con un ribasso dell'1,61%.
```