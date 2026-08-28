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Piazza Affari: in rally comparto utility in Italia

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: in rally comparto utility in Italia
In forte aumento il settore utility italiano, che con il suo +1,56% avanza a quota 51.946,36 punti.
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