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Piazza Affari: si concentrano le vendite sull'indice del settore alimentare italiano

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Piazza Affari: si concentrano le vendite sull'indice del settore alimentare italiano
Giornata negativa per il comparto alimentare a Piazza Affari, che continua la seduta a 70.729,48 punti, in calo dell'1,09%.
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