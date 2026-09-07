TIM, l'AD Pietro Labriola e il top management aderiscono all'OPAS di Poste Italiane

(Teleborsa) - TIM ha comunicato che l'AD Pietro Labriola e i dirigenti con responsabilità strategiche di TIM hanno portato in adesione le azioni detenute all'offerta pubblica di acquisto e scambio (OPAS) totalitaria volontaria promossa da Poste Italiane .



Come già comunicato, il corrispettivo dell'offerta è stato ritenuto congruo dal punto di vista finanziario dal CdA del Gruppo, che ne ha valutato positivamente il razionale e le prospettive industriali.



L'adesione del top management si è chiusa nella settimana scorsa e i dettagli relativi alle singole operazioni saranno resi pubblici attraverso le comunicazioni di internal dealing, si legge in una nota.

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