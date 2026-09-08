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Eurozona: si concentrano le vendite sull'EURO STOXX Insurance

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: si concentrano le vendite sull'EURO STOXX Insurance
Il Comparto assicurativo dell'Area Euro perde l'1,17%, continuando la seduta a 583,48 punti.
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