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Eurozona: piccolo passo in avanti per l'EURO STOXX Insurance

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Eurozona: piccolo passo in avanti per l'EURO STOXX Insurance
Il Comparto assicurativo dell'Area Euro procede a piccoli passi, avanzando a 588,82 punti.
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