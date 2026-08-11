Milano
11-ago
0
0,00%
Nasdaq
11-ago
29.525
-0,33%
Dow Jones
11-ago
53.792
-0,34%
Londra
11-ago
10.844
-0,17%
Francoforte
11-ago
26.391
+0,26%
Mercoledì 12 Agosto 2026, ore 01.53
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Gli Speciali
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
L'Azienda
Home Page
/
Notizie
/ Eurozona: modesta la discesa registrata dall'EURO STOXX Insurance
Eurozona: modesta la discesa registrata dall'EURO STOXX Insurance
In breve
,
Finanza
,
Indici settoriali
11 agosto 2026 - 10.00
Seguici su
Google
Discover
Fonti Preferite
Si posiziona sotto la parità il
comparto assicurativo dell'Area Euro
, che retrocede a 583,41 punti.
Condividi
Leggi anche
Eurozona: andamento negativo per l'EURO STOXX Insurance
Eurozona: controllato progresso per l'EURO STOXX Insurance
Eurozona: rosso per l'EURO STOXX Insurance
Eurozona: giornata in lieve aumento per l'EURO STOXX Insurance
Titoli e Indici
Euro Stoxx Insurance
-0,60%
Altre notizie
Eurozona: si muove sotto la parità l'EURO STOXX Insurance
Eurozona: cresce senza grande impeto l'EURO STOXX Insurance
Eurozona: positiva la giornata per l'EURO STOXX Insurance
Eurozona: cresce senza grande impeto l'EURO STOXX Insurance
Eurozona: si concentrano le vendite sull'EURO STOXX Insurance
Eurozona: andamento rialzista per l'EURO STOXX Insurance
Guide
Trimestrali in Borsa: perché un titolo sale o scende dopo i risultati
Le trimestrali sono uno dei passaggi in cui il mercato aggiorna il giudizio su una società quotata. Ogni tre mesi l’azienda mostra come sono andate le vendite, quanto utile ha generato, come si sono...
leggi tutto