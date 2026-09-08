Francoforte: nuovo spunto rialzista per Beiersdorf

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della compagnia di prodotti per la cura della persona , con una variazione percentuale dell'1,93%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice DAX , evidenzia un rallentamento del trend di Beiersdorf rispetto all' indice della Borsa di Francoforte , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Analizzando lo scenario della società tedesca che controlla il marchio Nivea si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 75,74 Euro. Prima resistenza a 77,74. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 74,42.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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