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Francoforte: giornata depressa per Beiersdorf

Migliori e peggiori
Francoforte: giornata depressa per Beiersdorf
(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la compagnia di prodotti per la cura della persona, che presenta una flessione dell'1,95% sui valori precedenti.

La tendenza ad una settimana di Beiersdorf è più fiacca rispetto all'andamento del DAX. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Lo status tecnico della società tedesca che controlla il marchio Nivea è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 80,71 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 79,07. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 82,35.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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