Francoforte: giornata depressa per Beiersdorf

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la compagnia di prodotti per la cura della persona , che presenta una flessione dell'1,95% sui valori precedenti.



La tendenza ad una settimana di Beiersdorf è più fiacca rispetto all'andamento del DAX . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Lo status tecnico della società tedesca che controlla il marchio Nivea è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 80,71 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 79,07. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 82,35.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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