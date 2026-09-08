PALLADIUM del 7/09/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 7 settembre
Controllato progresso per il metallo prezioso, che chiude in salita dello 0,25%.
Il quadro tecnico di breve periodo del palladio mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 1.442,5. Rischio di discesa fino a 1.329 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 1.556.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)