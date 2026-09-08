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Piazza Affari: calo per il settore assicurativo italiano

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Piazza Affari: calo per il settore assicurativo italiano
Vendite diffuse sull'indice delle società assicurative, che continua la giornata a 50.281,46 punti.
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