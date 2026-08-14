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Piazza Affari: balza in avanti il settore assicurativo italiano

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: balza in avanti il settore assicurativo italiano
L'Indice delle società assicurative continua la giornata in aumento dello 0,82%.
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