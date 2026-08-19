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Piazza Affari: giornata depressa per il settore assicurativo italiano

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: giornata depressa per il settore assicurativo italiano
L'Indice delle società assicurative perde l'1,42%, continuando la seduta a 49.324,08 punti.
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