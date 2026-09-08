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Piazza Affari: movimento negativo per il settore vendite al dettaglio a Piazza Affari

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: movimento negativo per il settore vendite al dettaglio a Piazza Affari
Perde terreno il comparto del commercio in Italia, che retrocede a 95.084,85 punti, ritracciando dell'1,31%.
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