Milano 12:05
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Piazza Affari: giornata depressa per il settore vendite al dettaglio a Piazza Affari

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: giornata depressa per il settore vendite al dettaglio a Piazza Affari
Perde terreno il comparto del commercio in Italia, che retrocede a 95.674,64 punti, ritracciando dell'1,17%.
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