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Piazza Affari: giornata depressa per il settore vendite al dettaglio a Piazza Affari
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01 settembre 2026 - 10.00
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, che retrocede a 95.674,64 punti, ritracciando dell'1,17%.
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