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Piazza Affari: violenta contrazione per il settore vendite al dettaglio a Piazza Affari

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: violenta contrazione per il settore vendite al dettaglio a Piazza Affari
Profondo rosso per il comparto del commercio in Italia, che retrocede a 98.081,27 punti, in netto calo dell'1,76%.
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