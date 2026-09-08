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Si muove in ribasso il settore automotive dell'Italia a Piazza Affari

In breve, Finanza, Indici settoriali
Si muove in ribasso il settore automotive dell'Italia a Piazza Affari
Profondo rosso per il comparto italiano auto e ricambi, che retrocede a 285.092,53 punti, in netto calo dell'1,90%.
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