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Piazza Affari: calo per il settore automotive dell'Italia

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Piazza Affari: calo per il settore automotive dell'Italia
Vendite diffuse sul comparto italiano auto e ricambi, che continua la giornata a 287.601,22 punti.
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