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Piazza Affari: balza in avanti il settore automotive dell'Italia

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Piazza Affari: balza in avanti il settore automotive dell'Italia
Il Comparto italiano auto e ricambi continua la giornata in aumento dello 0,81%.
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