SILVER del 7/09/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 7 settembre
Seduta trascurata per il metallo prezioso, che archivia la giornata con un timido +0,02%.
Lo status tecnico di breve periodo dell'argento mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 67,35. Rischio di eventuale correzione fino al target 64,63. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 70,07.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)