Analisi Tecnica: Dow Jones 30 dell'8/09/2026

(Teleborsa) - Chiusura dell'8 settembre
Giornata negativa per il Dow Jones 30, che chiude le contrattazioni con una perdita dell'1,18%.
Il quadro tecnico del Dow Jones 30 segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 52.473,3, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 53.392,5. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 52.160,5.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)