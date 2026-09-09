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Analisi Tecnica: Dow Jones 30 dell'8/09/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Dow Jones 30 dell'8/09/2026
(Teleborsa) - Chiusura dell'8 settembre

Giornata negativa per il Dow Jones 30, che chiude le contrattazioni con una perdita dell'1,18%.

Il quadro tecnico del Dow Jones 30 segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 52.473,3, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 53.392,5. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 52.160,5.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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