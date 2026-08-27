Milano 11:36
52.653 -0,44%
Nasdaq 26-ago
29.225 0,00%
Dow Jones 26-ago
53.464 -0,21%
Londra 11:36
10.815 -0,58%
Francoforte 11:36
26.355 +0,26%

Analisi Tecnica: Dow Jones 30 del 26/08/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Dow Jones 30 del 26/08/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 26 agosto

Frazionale ribasso per il Dow Jones 30, che chiude gli scambi con una perdita dello 0,21%.

Lo status tecnico del Dow Jones 30 è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 53.774,4, mentre il primo supporto è stimato a 52.956,3. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 54.592,6.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```