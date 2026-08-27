Analisi Tecnica: Dow Jones 30 del 26/08/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 26 agosto
Frazionale ribasso per il Dow Jones 30, che chiude gli scambi con una perdita dello 0,21%.
Lo status tecnico del Dow Jones 30 è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 53.774,4, mentre il primo supporto è stimato a 52.956,3. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 54.592,6.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)